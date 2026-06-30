Режим вестибюлей станции «Зенит» изменится с 1 июля

Станция «Зенит» была открыта в 2018 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в Петербурге изменится режим работы вестибюлей станции метро «Зенит». Об этом сообщили в городском метрополитене.

Вестибюль №1, который выходит на Финский залив, теперь будет открыт для входа и выхода только в дни проведения массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена». В обычные дни он будет закрыт.

- Вестибюль №2, с выходом к Южной дороге и стадиону, продолжит работать ежедневно. Его открывают в 5:41. Вход закрывается в 00:38, а выход – в 1:05, - пояснили в пресс-службе подземки.

Станция «Зенит» была открыта в 2018 году. До 2020 года она называлась «Новокрестовской». Она стала первой станцией метро, построенной прямо на берегу Невской губы. Вокруг нет жилых кварталов и маршрутов наземного транспорта. Долгое время станция была закрыта большую часть времени и открывалась только по праздникам и в дни футбольных матчей.