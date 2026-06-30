56 тонн опасных отходов собрали в Петербурге за неделю

Активной пеной обработали реку Фонтанку в районе Горсткина моста. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

56 тонн экологически опасных отходов собрали за неделю – с 22 по 28 июня. Экослужбы города приняли 467 обращений от жителей по вопросам экологической безопасности, сообщили в пресс-службе Смольного.

- За это время собрали 23 люминесцентные лампы, 5 кг ртутьсодержащих отходов, 30 кг нефтесодержащих отходов и 7 кг неизвестных химических веществ, - уточняется в сообщении.

Специалисты СПб ГКУ «Пиларн» совершили восемь выездов для проверки сообщений о нефтеразливах. По всем адресам провели визуальную проверку. Активной пеной обработали реку Фонтанку в районе Горсткина моста. На остальных участках следов загрязнений не обнаружили.

Всего за неделю от горожан приняли 56,5 тонны опасных отходов. На утилизацию отправили 727 кг люминесцентных и 109 кг светодиодных ламп, 10 кг термометров и ртутных приборов, почти 2 тонны батареек и аккумуляторов, 1,4 тонны бытовой химии, 552 кг отработанных масел, 335 кг лекарств, более 49 тонн автомобильных покрышек и 2,2 тонны электронной техники.

Также проводились работы по очистке водных объектов. С берегов и акваторий вывезли 54 кубометра мусора и загрязнений.