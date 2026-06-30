Территория вернется в распоряжение города. Фото: ККИ

Нелегальную постройку под кальянную начали принудительно сносить на улице Воскова. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Участок площадью около 200 квадратных метров раньше сдавали под временный павильон общественного питания. Договор аренды расторгли, но владелец постройки участок не освободил. Городские власти отправили ему уведомление и дали время, чтобы снести объект добровольно. Бывший арендатор требования не выполнил.

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- К тому же за фактическое использование земли после окончания договора у него накопился долг более 1,5 млн рублей. Сейчас на участке идут работы по освобождению территории. Судебных запретов на демонтаж нет, - добавили в ККИ.

После того как постройку снесут, с ее владельца взыщут расходы, которые город понес на освобождение участка, а также всю сумму задолженности. Территория вернется в распоряжение города.