ИИ помог сократить вандализм у памятников Петербурга на 90 процентов

Система состоит из камер с функциями видеоаналитики и модуля голосового оповещения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число случаев неосознанного вандализма у памятников Петербурга сократилось на 90% за полгода. Такие итоги пилотного проекта с использованием технологии видеоаналитики и искусственного интеллекта представили в Смольном.

- С января 2026 года под наблюдением комплекса находится бюст русского путешественника Николая Пржевальского в Александровском саду. Система состоит из камер с функциями видеоаналитики и модуля голосового оповещения, - отчитались в городской администрации.

Алгоритмы анализируют происходящее рядом с объектом и распознают действия, которые могут угрожать сохранности памятника. В таких случаях система автоматически предупреждает посетителей. Большинство людей отказывались от намерения прикоснуться к памятнику после звукового предупреждения.

Петербург продолжает внедрять цифровые решения в разные сферы. Результаты испытаний показали, что современные технологии могут эффективно предотвращать повреждение объектов культурного наследия.