Более 1750 тонн опасных отходов собрали экослужбы Петербурга с начала 2026 года

В городе функционируют 580 экотерминалов, 23 экопункта, 2 экоцентра и 2 экомобиля. Фото: https://max.ru/korabelnikov_online

Петербуржцы стали более активно сдавать опасные отходы в пункты приема. За первые шесть месяцев 2026 года было собрано более 1750 тонн отходов, что превышает показатели прошлого года (1600 тонн в 2025 году). Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

- Среди наиболее популярных у горожан видов отходов - автомобильные покрышки (1596 тонн), батарейки и аккумуляторы (47 тонн), старая бытовая техника (41 тонна), химические отходы (27 тонн), ртутьсодержащие и светодиодные лампы (21 тонна), отработанные масла (10 тонн) и просроченные лекарственные препараты (9 тонн), - уточнил Корабельников.

В городе функционируют 580 экотерминалов, 23 экопункта, 2 экоцентра и 2 экомобиля, которые принимают опасные отходы. Вице-губернатор подчеркнул, что, несмотря на относительно небольшой объем собранных отходов, они могут нанести значительный вред окружающей среде, поэтому активная работа по их сбору важна для снижения экологических рисков.