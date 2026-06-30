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НовостиОбщество30 июня 2026 12:01

Съезд с ЗСД на Богатырский проспект полностью закроют с 3 по 6 июля

Причиной этому станет дорожный ремонт
Маргарита СУРИНА
Полосы перекроют до утра 6 июля.

Полосы перекроют до утра 6 июля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С вечера 3 июля до утра 6 июля съезд на Богатырский проспект с южного направления Западного скоростного диаметра (ЗСД) будет полностью закрыт. Об этом сообщила пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Причиной этому станет дорожный ремонт. Работы продлятся 58 часов. В это время специалисты демонтируют старое покрытие на пяти из шести полос, уложат новый слой асфальтобетона и восстановят систему детекции транспортных средств на полосе.

- Развязка с Богатырским проспектом является одной из самых популярных на всем протяжении ЗСД, поэтому было принято решение провести работы в выходные дни с полным закрытием движения, - уточнили в пресс-службе.

Водителям рекомендуется использовать съезд на Шуваловский проспект для объезда. Пожалуйста, заранее планируйте свои маршруты, следите за временными знаками и информацией на табло, снижайте скорость и избегайте использования гаджетов за рулем.