Съезд с ЗСД на Богатырский проспект полностью закроют с 3 по 6 июля

Полосы перекроют до утра 6 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С вечера 3 июля до утра 6 июля съезд на Богатырский проспект с южного направления Западного скоростного диаметра (ЗСД) будет полностью закрыт. Об этом сообщила пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Причиной этому станет дорожный ремонт. Работы продлятся 58 часов. В это время специалисты демонтируют старое покрытие на пяти из шести полос, уложат новый слой асфальтобетона и восстановят систему детекции транспортных средств на полосе.

- Развязка с Богатырским проспектом является одной из самых популярных на всем протяжении ЗСД, поэтому было принято решение провести работы в выходные дни с полным закрытием движения, - уточнили в пресс-службе.

Водителям рекомендуется использовать съезд на Шуваловский проспект для объезда. Пожалуйста, заранее планируйте свои маршруты, следите за временными знаками и информацией на табло, снижайте скорость и избегайте использования гаджетов за рулем.