Билайн рассказал петербуржцам, что делать с роутером при росте использования домашнего интернета

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна.

Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти стали активнее пользоваться домашним интернетом. По обезличенным данным* Билайна, в мае этого года объем трафика в сети широкополосного доступа (ШПД) в регионе вырос на 13% по сравнению с прошлым годом. В среднем один пользователь домашнего интернета скачал за месяц 372 ГБ трафика. Это 651 серия сериала по 45 минут, 109 тысяч музыкальных треков и 794 дня круглосуточной игры в онлайн-стрелялку.

Чтобы интернет работал стабильно даже при высоких нагрузках, технические специалисты Билайна советуют следовать простым правилам:

- размещать роутер на открытом месте, не прятать за мебелью или в шкафу;

- избегать перегрева устройства, не оставлять роутер под прямыми солнечными лучами;

- для фильмов и игр подключаться к более емкому диапазону 5 ГГц;

- периодически перезагружать роутер и отключать неиспользуемые устройства от сети Wi-Fi;

- регулярно обновлять прошивку роутера;

- закрывать лишние вкладки в браузере и очищать кэш;

- расширять покрытие Wi-Fi с помощью репитеров или mesh-системы;

- если роутер устаревший, заменить его на модель с современными комплектующими.

Домашний интернет остается важной частью повседневного досуга: от семейных просмотров кино и игровых стримов до видеозвонков с близкими. В прошлом году Билайн модернизировал сеть широкополосного доступа в регионах России. Команда инженеров проложила порядка 132 км волоконно-оптических линий связи для повышения качества сети ШПД и резервирования оборудования. Благодаря этому свыше 1,1 млн клиентов получили более стабильный Wi-Fi и цифровое ТВ – даже в часы пиковых нагрузок.

Директор Западного региона Билайна Екатерина Кудряшова:

- Лето – время каникул, причем не только для школьников и студентов. Многие в этот сезон уделяют больше времени просмотру фильмов, сериалов, чтению онлайн-книг, поиску информации о месте грядущего отпуска. Для всего этого нужен надежный домашний интернет, который будет стабильно работать с разных устройств одновременно. Мы в Билайне регулярно ведем работы по расширению сети ШПД, укреплению ее устойчивости, чтобы наши клиенты оставались довольны качеством сервиса.

*В новости использована обезличенная статистика пользователей сети ШПД Билайна за май 2025 и 2026 годов. Территории и подробности на beeline.ru

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