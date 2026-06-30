Бывшая жена через суд выселила корги из квартиры петербуржца из-за аллергии

Сама женщина, по словам собачника, в этой квартире не проживает. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургский суд выселил корги из квартиры мужчины по требованию его экс-супруги. Женщина сослалась на аллергию, и суд встал на ее сторону.

Бывшая жена заявила, что животное пагубно влияет на ее самочувствие, поэтому питомец должен покинуть жилье. Вот только сама женщина, по словам собачника, в этой квартире не проживает, хотя и претендует на недвижимость в рамках бракоразводного процесса. Бывшие супруги делят имущество через суд, и корги оказался случайным участником этого спора.

- Хозяин квартиры уверен, что бывшая жена использует собаку как орудие мести. По его словам, аллергия - лишь прикрытие, а настоящая цель - причинить ему боль через любимца. Тем не менее суд удовлетворил иск женщины, - пишет 78.ru со ссылкой Объединенную пресс-службу судов.

Пристав вызвал мужчину и предупредил: если он не отдаст собаку добровольно, животное изымут принудительно. Чтобы избежать этого, хозяин заплатил исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей и временно передал корги на передержку знакомым. Производство по делу закрыли.

Сейчас мужчина готовит жалобу на решение суда. Он намерен вернуть питомца, как только уладит жилищный вопрос.