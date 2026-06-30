Второй этап велогонки Tour de Russie пройдет на Карельском перешейке

Третий этап состоится 16 августа в Царском Селе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап любительской велогонки Tour de Russie состоится на Карельском перешейке. Маршрут проляжет вблизи реки Вуоксы и Суходольского озера. Об этом сообщил Piter.TV.

Трасса проходит через холмистую местность, где подъемы сменяются затяжными спусками. Основой маршрута стал круг протяженностью около 30 километров. На разных дистанциях велосипедистам предстоит набрать от 450 до почти 1000 метров высоты.

Заезд анонсировали весной, но подготовка началась за десять месяцев до старта. Организаторы подчеркивают: Tour de Russie - исключительно любительский проект. На старт не допускаются профессиональные спортсмены с действующими контрактами и разрядами.

- Правило ввели специально, чтобы у обычных велосипедистов - офисных сотрудников, родителей, студентов - был реальный шанс побороться за победу. Главное - не звания, а желание и хорошая физическая форма, - поясняет информационное издание.

Для участников старше восемнадцати лет подготовили три дистанции. Ожидается более пятисот участников. Третий этап состоится 16 августа в Царском Селе.