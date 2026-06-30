В пяти МФЦ Петербурга запустили идентификацию через «Цифровой ID» в MAX

Для использования сервиса требуется подтвержденный профиль на портале «Госуслуги». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пяти многофункциональных центрах Петербурга начался эксперимент по использованию «Цифрового ID» для получения государственных услуг. Теперь жители города могут подтвердить свою личность тремя способами: предоставив паспорт РФ, используя биометрические данные и с помощью QR-кода в национальном мессенджер MAX. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо: открыть раздел «Цифровой ID» в мессенджере MAX, сгенерировать QR-код и показать его сотруднику МФЦ. После сканирования QR-кода данные автоматически загружаются в информационную систему, что сокращает время оформления документов и уменьшает вероятность ошибок.

- Для использования сервиса требуется подтвержденный профиль на портале «Госуслуги». Проект доступен исключительно владельцу аккаунта, - уточнил телеканал.

Пилотный проект реализуется в следующих МФЦ: Наличная улица, 44, корпус 1; Северный проспект, 7, корпус 1; улица Веденеева, 4; проспект Ветеранов, 147; Дунайский проспект, 49/126.