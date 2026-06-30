Дворовые флигеля дома Бенуа на Каменноостровском проспекте отреставрируют к августу

Для города важно сохранить архитектурное наследие и одновременно создать современное. Фото: gov.spb.ru

На Петроградской стороне завершается капитальный ремонт дворовых флигелей дома Бенуа. Здания на Каменноостровском проспекте, 24, литера Б, и 26–28, литера В, были в аварийном состоянии, но теперь их ждет обновление. Работы планируется закончить в августе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Для города важно сохранить архитектурное наследие и одновременно создать современное, комфортное и доступное жилье, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. В рамках ремонтных работ восстановили несущие конструкции, перекрытия и фасады, установлены современные инженерные системы. На данный момент продолжаются отделочные работы и благоустройство дворовой территории.

После завершения ремонта в доме будет 68 квартир, доступных на льготных условиях для горожан, состоящих на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Среди них - молодые семьи, бюджетники, сотрудники ВПК и другие очередники.

Благоустройство дворовой территории также запланировано: появятся пешеходные дорожки, будет проведено озеленение и созданы комфортные общественные пространства. Ремонт осуществляется в рамках городской программы «Доступное жилье».