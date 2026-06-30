Неизвестные вандалы вновь украли элементы декора с фонтана на улице Севастьянова

Это не первый раз, когда с фонтана на улице Севастьянова исчезают детали. Фото: https://t.me/VDKSPB

В очередной раз вандалы добрались до фонтана на улице Севастьянова в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга». Сотрудники предприятия, проводившие плановый осмотр 30 июня, обнаружили пропажу нескольких водных насадок. Эти элементы создавали уникальные водные эффекты и украшали фонтан.

- Из-за кражи фонтан временно работает в ограниченном режиме. Часть оборудования отсутствует, что мешает полноценной работе фонтана, - уточнили в пресс-службе «Водоканала».

Это не первый раз, когда с фонтана на улице Севастьянова исчезают детали. В 2025 году за короткий срок были украдены четыре водные насадки, 14 форсунок и пять шаровых кранов.

- Всех, кто заметил признаки вандализма или повреждения общественных объектов, просим сообщить об этом в полицию или по телефону 004. Ваша бдительность поможет сохранить городские объекты в надлежащем состоянии, - отметили в пресс-службе ведомства.