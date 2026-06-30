Почти 4 тысячи выпускников получили золотые медали на балу медалистов в Петергофе

30 июня в Петергофе состоялось традиционное мероприятие - Бал медалистов. Фото: gov.spb.ru

30 июня в Петергофе состоялось традиционное мероприятие - Бал медалистов, где губернатор Александр Беглов поздравил лучших выпускников школ. Около шести тысяч гостей собрались в Нижнем парке, включая петербургских медалистов, их учителей и выпускников из Мариуполя и Республики Куба. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор обратился к выпускникам с напутственными словами, пожелав им успехов, удачного поступления в вузы и достойного служения Петербургу и России.

- Один раз в году Петергоф принимает только вас. Это место знает весь мир, им гордится вся Россия, и сегодня здесь те, кем гордится Петербург, - отметил Александр Беглов.

Также для участников бала подготовили 40 интерактивных зон: бальные танцы, вокальные выступления, экспресс-портреты, фокусы и фотозоны. Мероприятие сопровождалось выступлением духового оркестра и популярной молодежной группы «Dabro». Праздник завершился фейерверком над Большим каскадом и запуском фонтанов.

В этом году золотые медали получили 3922 выпускника, серебряные - 1378 человек, а 841 выпускник был награжден почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении».

Предварительные результаты ЕГЭ показали высокие результаты: 814 человек набрали 100 баллов, из них 80 - по двум предметам, а девять выпускников достигли результата в 300 баллов. Средний балл петербургских выпускников по большинству предметов превышает общероссийский. Всего в этом году школу окончили около 29 тысяч юношей и девушек из Петербурга.