Продажи топлива на Петербургской бирже упали на 6,7 процентов с начала 2026 года

Больше всего сократилась реализация авиакеросина. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Объем реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже снизился на 6,7% в первом полугодии 2026 года. Продажи составили почти 17 млн тонн. При этом выручка практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и достигла 1,012 трлн рублей.

- Больше всего сократилась реализация авиакеросина - на 32,3%, до 546 тысяч тонн. Продажи бензинов упали на 13,5%, до 4,465 млн тонн. АИ-92 потерял 13,7%, АИ-95 - 13,1%. Дизельного топлива продали на 9% меньше - 8,59 млн тонн, - пишет ТАСС.

Летнего дизеля ушло с рынка на 16,7% меньше. При этом зимнего продали больше на 1,9%, межсезонного - на 16,8%, арктического - на 4,1%. Выросли и продажи сжиженных углеводородных газов - на 7,3%, до 1,421 млн тонн. Топочного мазута стало меньше на 9,4%.

Июнь оказался еще более провальным. Реализация бензина рухнула на 23,9% по сравнению с июнем прошлого года - до 610 тысяч тонн. Дизельного топлива продали на 35,4% меньше, авиакеросина - на 62,8%. Мазут потерял 7,1%. И только сжиженные газы показали рост - плюс 27,1%. Всего в июне объем реализации сократился на 24,5%, до 2,311 млн тонн.