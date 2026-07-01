Плановые учения служб аэропорта прошли в Пулково

В терминале включалось звуковое оповещение и временно менялась информация на табло. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Плановые тренировочные учения прошли в аэропорту Пулково в ночь с 30 июня на 1 июля. Сотрудники отрабатывали взаимодействие служб и алгоритмы действий в нештатных ситуациях.

В рамках мероприятия в терминале включалось звуковое оповещение и временно менялась информация на табло и экранах над стойками регистрации. Это делалось для того, чтобы проверить готовность персонала к различным внештатным ситуациям.

- Обслуживание рейсов осуществлялось в штатном режиме. Учения не повлияли на работу аэропорта и расписание вылетов, - сообщили в пресс-службе Пулково.

Это внутреннее мероприятие, которое проводится исключительно для отработки действий сотрудников. Пассажиров к учениям не привлекали. Все изменения на табло и экранах носили временный характер и были частью тренировочного процесса.