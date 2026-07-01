Трамвайные экскурсии «По Оранэле в Стрельну» возобновятся 4 июля

Экскурсии будут проходить раз в две недели по субботам. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 4 июля в Петербурге возобновляются трамвайные экскурсии «По Оранэле в Стрельну». Об этом сообщила пресс-служба Горэлектротранса. Путешествие посвящено истории Ораниенбаумской электрической линии, которую в начале прошлого века задумывали как первую в Российской Империи пригородную электрифицированную дорогу.

- Экскурсии будут проходить раз в две недели по субботам. Трамвай «Богатырь-М» отправляется в Стрельну. Первая поездка в этом сезоне запланирована на 4 июля, - отмечается в сообщении.

В программе - проезд по знаменитому маршруту и посещение конечной станции в Стрельне. Там организован фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. В экспозиции представлен кабинет начальника ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаила Сороки.

В пути путешественников познакомят с архитектурными достопримечательностями маршрута. Среди них - Троице-Сергиева пустынь, дача Миниха, дача Новознаменка, бывшая больница Фореля, усадьба Александрино.