Девять нелегальных рабочих нашли на строительной площадке в Невском районе

Нарушителей депортируют. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские провели рейд на строительной площадке в Невском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к проверке привлекли бойцов специального полка.

Мероприятие прошло на территории жилого комплекса на улице Тельмана. Проверили 68 иностранцев, которые работали на стройке. У девяти из них не оказалось необходимых разрешительных документов.

- Нарушителей привлекли к административной ответственности. Им назначили штрафы и приняли решение о выдворении за пределы России, - добавили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают компанию, которая допустила привлечение иностранцев к незаконной работе. Решается вопрос о привлечении юридического лица к ответственности.