Продажи лекарств в Петербурге стали падать на фоне резкого роста цен

В деньгах продажи выросли на 14,1% и составили 43,4 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев 2026 года петербуржцы купили 76,1 млн упаковок лекарств, что на 1,8% меньше, чем в прошлом году. При этом в деньгах продажи выросли на 14,1% и составили 43,4 млрд рублей.

В Ленинградской области ситуация лучше. Там продали более 26 млн упаковок, что на 0,9% больше, чем год назад. В деньгах прирост составил 16,8%, до 12,3 млрд рублей. Эксперты связывают это с активным строительством жилья в пригородах. Люди переезжают туда из Петербурга и покупают лекарства уже в области.

- Падение заметно и в других категориях. Продажи медицинских приборов сократились на 29,3%, средств для ухода за полостью рта - на 7,6%, косметики и БАДов - примерно на 7%, - пишет dp.ru.

Онлайн-продажи в упаковках упали еще сильнее: в Петербурге на 13,6%, в Ленобласти на 22%. Рынок растет только в деньгах.