Мужчина украл рюкзак с игровой приставкой на Балтийском вокзале

Полицейские изъяли похищенное и вернут все владельцу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Балтийском вокзале Петербурга транспортные полицейские раскрыли кражу дорогих гаджетов. Жертвой стал 37-летний горожанин, который забыл свой рюкзак в ресторане быстрого питания. Когда мужчина вернулся, вещей на месте уже не было. Ущерб составил около 83 тысяч рублей.

Внутри рюкзака лежала игровая консоль и портативная колонка. Владелец оставил их на подоконнике, а когда спохватился, пропажу не нашел. Мужчина сразу обратился в дежурную часть Балтийского линейного отдела МВД.

- Полицейские быстро вышли на след вора. Им оказался 39-летний петербуржец. Мужчина заметил рюкзак, убедился, что за ним никто не наблюдает, забрал вещи и ушел. Гаджеты он планировал оставить себе, - сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Полицейские изъяли похищенное и вернут все владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.