На КАД полностью перекроют два съезда у Выборгского шоссе до 15 августа

Причиной стали дорожные работы на 18-м километре КАД. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Два съезда полностью закроют на транспортной развязке КАД с Выборгским шоссе с 2 июля по 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Речь идет о съезде с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД и съезде с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе. Причиной стали дорожные работы на 18-м километре КАД, - поясняется в сообщении.

Съезд с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД можно будет проехать через развязку КАД с проспектом Энгельса. Съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе – через разворотную петлю на 17-м километре в районе складов Парголовского ТЛК.

На перекрытых участках дорожники заменят покрытие. Сначала снимут старый асфальт, затем разберут цементно-песчаное основание. После этого уложат новую щебеночно-песчаную смесь, а сверху – два слоя асфальтобетона.

На время работ установят временные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари для освещения в темное время суток. Схема объезда согласована и утверждена.