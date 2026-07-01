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НовостиОбщество1 июля 2026 8:25

Общественный транспорт Петербурга полностью обеспечен топливом

Никаких рисков для стабильной работы транспорта нет
Регина МАРИНЕЦ
Отслеживаются запасы на нефтебазах и поставки на заправки.

Отслеживаются запасы на нефтебазах и поставки на заправки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Общественный транспорт Петербурга полностью и бесперебойно обеспечен всеми необходимыми видами топлива. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

- Перевозчики работают строго по утвержденным графикам. Никаких рисков для стабильной работы транспорта нет, - пишет ТАСС со ссылкой на Комтранс.

В Смольном называют контролируемой ситуацию с поставками моторного топлива на заправки. Губернатор Александр Беглов заявил, что власти находятся в постоянном контакте с Минэнерго и операторами АЗС. Отслеживаются запасы на нефтебазах и поставки на заправки.

Ранее, 16 июня, комитет по энергетике Петербурга сообщал, что три крупнейшие сети ввели ограничение на продажу не более 100 литров бензина в одни руки. На некоторых заправках запреты были строже - не более 30 литров в бак.