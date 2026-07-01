Бал медалистов в Петергофе собрал шесть тысяч выпускников

Золотые медали за особые успехи в учебе получили 3922 петербургских выпускника. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем парке Петергофа прошел ежегодный Бал медалистов. В этом году праздник собрал около шести тысяч школьников, окончивших обучение с медалями. Впервые к ним присоединились выпускники из города-побратима Мариуполя, а также гости из Кубы, пишет Piter.TV.

Золотые медали за особые успехи в учебе получили 3922 петербургских выпускника. В прошлом году таких школьников было 2689, что говорит о значительном росте числа отличников.

- Сегодня Петергоф принимает медалистов-выпускников. Вы окончили школу, участвовали в олимпиадах, вы победили. Здесь собрались люди, которые будут строить будущее нашего города и нашей страны, - поздравил молодых петербуржцев губернатор Александр Беглов.

Для выпускников на территории парка работали около 40 интерактивных площадок. Организаторы подготовили мастер-классы, фотозоны и выступления фокусников. Ребята могли оставить свои мечты и пожелания в Волшебной книге.

Завершился вечер торжественным запуском фонтанов Большого каскада. Одновременно с ними над Нижним парком прогремел праздничный салют в честь выпускников.