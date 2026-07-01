У горничной из отеля в центре Петербурга украли драгоценности на 1 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В гостинице на Лиговском проспекте обокрали горничную. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, у нее пропали драгоценности и валюта на 1 млн рублей.

В полицию Центрального района обратилась 37-летняя иностранка, убиравшая номера в одной из гостиниц. Она рассказала, что неизвестный похитил у нее крупную сумму денег и ювелирные украшения. Кража произошла в ночь с 15 на 16 июня из комнаты для горничных.

- Потерпевшая хранила ценности в металлическом ящике. Оттуда пропали 12 850 долларов США и ювелирные изделия. Общий ущерб составил более 1 млн рублей, - уточнили в полиции.

Полиция возбудила уголовное дело. Оперативники провели розыскные мероприятия. 25 июня они установили личность и местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали в одном из домов на улице Марата. Подозреваемым оказался 36-летний безработный.