Крупнейший детский сад в Ленобласти откроется в 2026 году. Рендер: пресс- служба группы «Самолет».

Во Всеволожском районе Ленинградской области близится к завершению строительство крупнейшего в регионе детского сада. Готовность объекта, возводимого в составе жилого комплекса «Невская Долина», достигла 75%. В настоящее время подрядчики ведут чистовую отделку помещений и приступают к благоустройству территории.

Трехэтажное здание площадью 6,5 тыс. кв. м рассчитано на 385 мест. В нем разместятся 16 групп полного дня с собственными игровыми комнатами, спальнями, буфетными и раздевалками. Помимо групповых помещений, в детском саду предусмотрены бассейн, актовый и спортивный залы, кабинет логопеда, медицинский блок, соляная пещера и административные зоны.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. Всего в рамках развития Новосаратовки запланировано строительство пяти дошкольных учреждений и трёх школ.

- Создание современной образовательной среды - неотъемлемая часть комплексного развития территорий. Мы формируем не просто жилые кварталы, а полноценную городскую среду, где семьи получают доступ к качественной социальной инфраструктуре в шаговой доступности от дома, - отметил директор кластера Северо-Запад группы «Самолет» Павел Деменчук.