Участники кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга» рассказали о своем призвании и любви к Родине

В Северной столице проживает более 52 тысяч ветеранов боевых действий. Фото: https://max.ru/spb

1 июня в России отмечают День ветерана боевых действий. Петербург не остается в стороне: город активно оказывает меры поддержки и для ветеранов и участников СВО, а также их семей. К слову, в Северной столице проживает более 52 тысяч ветеранов боевых действий. Многие из них вернулись с фронта и продолжают служить городу в мирной жизни. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. О своем призвании и любви рассказали участники кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга».

- В детстве каждый мальчишка мечтает стать военным. Я придерживался этих же взглядов, но хотел еще лечить людей. Я, не раздумывая поступил в военно-медицинскую академию, - рассказал участник СВО и кадровой программы Антон Коуров.

Коуров, как и остальные бойцы, стал участником программы, желая сделать город лучше.

- Служение – это когда ты живешь не для себя, а ради чего-то большего. Это ежедневная, тихая верность долгу, без громких слов и аплодисментов. Поэтому я и выбрал эту профессию, чтобы защищать свою любимую родину. И ни разу об этом не пожалел, - поделился еще один участник программы Игорь Медяник.

Напомним, кадровая программа «Время героев Санкт-Петербурга» была запущена в 2024 году по инициативе губернатора Александра Беглова. Основная цель программы – помочь ветеранам боевых действий адаптироваться к мирной жизни.