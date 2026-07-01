Оперштаб по обеспечению бензином создали в Карелии

Бензин и дизель поступают в плановом режиме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о создании штаба по обеспечению региона нефтепродуктами. Об этом пишет «Карелинформ».

Руководителем назначен премьер-министр Андрей Сергеев. В состав вошли 34 человека - руководители министерств, представители власти и главы муниципалитетов. Штаб займется стабилизацией ситуации на АЗС, увеличением поставок и восстановлением закрытых заправок.

- Бензин и дизель поступают в плановом режиме. Сейчас важно добиться отмены ограничений. На многих заправках лимит - 20-30 литров на одного покупателя, - заявила министр промышленности Светлана Астахова.

Власти восстанавливают закрытые АЗС, идут переговоры по двум заправкам в Пряжинском и Кондопожском районах. Для Калевальского района договорились о поставке в ближайшие сутки.

В Петрозаводске сохраняются очереди. Ограничения ввели после остановки части АЗС. Нагрузка на оставшиеся станции выросла. В Минпромторге пояснили: напряжение создает повышенный спрос - многие закупаются с запасом.