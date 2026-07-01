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НовостиОбщество1 июля 2026 12:50

Собакам-спасателям официально разрешили гулять без намордников в Петербурге

Изменения в закон приняли для упрощения работы в экстренных ситуациях
Регина МАРИНЕЦ
Хозяева должны иметь статус спасателя.

Хозяева должны иметь статус спасателя.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли законопроект, который разрешает собакам спасателей и волонтеров находиться на улице и в общественном транспорте без намордника. Ограничения снимают также для собак-поводырей. Решение приняли 1 июля.

Речь идет о животных, которые задействованы в аварийно-спасательных работах. Их хозяева должны иметь статус спасателя и состоять в аттестованном общественном аварийно-спасательном формировании.

- Такие собаки не являются служебными, но их подготавливают и используют общественные формирования, которые не входят в структуру МЧС России. При этом представителей этих организаций привлекают к поисково-спасательным работам, - уточняется в пояснительной записке.

Теперь спасатели и волонтеры со специально обученными собаками смогут свободно передвигаться по городу и в транспорте. Это должно упростить их работу в экстренных ситуациях.