Морозильный рыболовный траулер «Капитан Ипатов» спустили на воду в Петербурге

1 июля спустили на воду новый большой морозильный рыболовный траулер. Фото: gov.spb.ru

На «Адмиралтейских верфях» 1 июля спустили на воду новый большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Ипатов». Это уже седьмое судно в серии больших морозильных рыболовных траулеров проекта СТ 192. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о важности события для выполнения госпрограммы по обновлению рыбопромыслового флота России.

- Создание таких судов соответствует задачам по развитию высокотехнологичного судостроения и увеличению производственных возможностей отрасли, - отметил губернатор.

«Капитан Ипатов» оснащен новейшим оборудованием для переработки уловов, передовыми рыбопоисковыми системами и комплексами, которые обеспечивают высокую автономность и стабильную работу в сложных погодных условиях. Заказчиком выступает «Русская Рыбопромышленная Компания».

«Адмиралтейские верфи» имеют богатую историю и построили более трех тысяч судов, включая подводные лодки, корабли ледового класса и современные супертраулеры. На 1 июня 2026 года на верфях Петербурга строится около 40 судов и кораблей.