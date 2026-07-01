Экс-директора мусорной фирмы из Нижнего Новгорода обвинили в мошенничестве на 19 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве возбудили на экс-директора мусорной фирмы в Нижнем Новгороде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде задержали бывшего директора одной из фирм, которая занималась обработкой и утилизацией мусора. Мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела рассказали в ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области. Оказалось, что в схеме замешан подрядчик, ответственный за строительство автомобильных дорог. Компания заключила договор с мусорной фирмой – чтобы та собирала, перевозила и обезвреживала отходы, остающиеся после выполнения стройработ.

- В рамках договора обвиняемый изготовил подложные акты, что он выполнил необходимые услуги и предоставил их заказчику. На основании этих документов, в которых были недостоверные сведения, на счет организации перевели более 19 млн рублей, - передает издание.

Вопрос, где деньги, остается открытым. Следствие уточняет, что мужчина потратил их так, как захотел. Отправили ли экс-директора фирмы в СИЗО – пока не сообщается.