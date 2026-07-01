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НовостиОбщество1 июля 2026 13:45

Петербуржцам рассказали, какие цветы подходят для посадки в июле

Садовод Самойлова: В июле в саду лучше сажать иберис и клопогон
Маргарита СУРИНА
Для затененных участков подойдут бузульник и сильва.

Для затененных участков подойдут бузульник и сильва.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам рассказали, какие цветы подходят для посадки в июле. Садовод и блогер Светлана Самойлова поделилась советами о том, какие декоративные растения можно посадить в саду в середине лета. По ее мнению, иберис - один из главных фаворитов для июльского посева.

- Иберис, посаженный в июле, зацветет уже через месяц. Растение радует цветением дважды: в августе и в сентябре. Для посадки многолетних растений лучше выбирать рассаду с закрытой корневой системой, приобретённую в горшках. Высаживать ее лучше в пасмурные и дождливые дни, - рассказала Самойлова в своем интервью NEWS.ru.

Тем, кто предпочитает длительное цветение, стоит обратить внимание на клопогон. Высаженный летом, он будет украшать сад до самых заморозков.

Для затененных участков подойдут бузульник и сильва - этим растениям достаточно минимального количества солнечного света. Завершат сезон высокорослые аконит Кармихеля и посконник, которые расцветают к середине осени. Их соцветия способны преобразить сад даже в октябре