Для затененных участков подойдут бузульник и сильва. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам рассказали, какие цветы подходят для посадки в июле. Садовод и блогер Светлана Самойлова поделилась советами о том, какие декоративные растения можно посадить в саду в середине лета. По ее мнению, иберис - один из главных фаворитов для июльского посева.

- Иберис, посаженный в июле, зацветет уже через месяц. Растение радует цветением дважды: в августе и в сентябре. Для посадки многолетних растений лучше выбирать рассаду с закрытой корневой системой, приобретённую в горшках. Высаживать ее лучше в пасмурные и дождливые дни, - рассказала Самойлова в своем интервью NEWS.ru.

Тем, кто предпочитает длительное цветение, стоит обратить внимание на клопогон. Высаженный летом, он будет украшать сад до самых заморозков.

Для затененных участков подойдут бузульник и сильва - этим растениям достаточно минимального количества солнечного света. Завершат сезон высокорослые аконит Кармихеля и посконник, которые расцветают к середине осени. Их соцветия способны преобразить сад даже в октябре