Тоннелепроходческий щит «Любовь» прошел первые 50 метров в сторону будущей «Боровой»

За неделю машина продвинулась на 50 колец, что соответствует 50 метрам. Фото: https://max.ru/podzemnik_spb

На втором участке Красносельско-Калининской («коричневой» ветке) линии метро начал работу тоннелепроходческий комплекс «Любовь». За неделю машина продвинулась на 50 колец, что соответствует 50 метрам пройденного пути. Об этом сообщил канал «Подземник». Щит начал движение 9 июня от шахты № 852 около будущей станции «Каретная». Его маршрут направлен к станции «Боровая», где ему предстоит преодолеть около 900 метров.

- Пилотный тоннель станции «Боровая» будет пройден в интервале примерно с 950-го по 1150-е кольцо. Завершение проходки запланировано на отметке около 2500 колец, не достигая станции «Заставская», - рассказали в «подземнике».

Напомним, что на втором участке новой линии появятся четыре станции: «Броневая», «Заставская» (с пересадкой на «Московские ворота»), «Боровая» и «Каретная» (с переходом на «Обводный канал»).