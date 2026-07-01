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НовостиЗвезды1 июля 2026 14:35

Поклонники почтили память Людмилы Зыкиной на Новодевичьем кладбище

На могиле народной артистки СССР вновь появились свежие цветы в годовщину ее смерти
Юлия СТАЛИНА
Как отмечает издание, могила артистки находится в ухоженном состоянии - за памятником регулярно следят.

Как отмечает издание, могила артистки находится в ухоженном состоянии - за памятником регулярно следят.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

1 июля исполнилось 17 лет со дня смерти народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. В годовщину памяти поклонники вновь пришли на Новодевичье кладбище в Москве, чтобы почтить легендарную певицу. Об этом сообщает «Абзац».

Как отмечает издание, могила артистки находится в ухоженном состоянии - за памятником регулярно следят. К памятной дате рядом со скульптурой Зыкиной появились новые букеты белых и красных роз, которые принесли почитатели ее творчества.

Людмила Зыкина родилась 10 июня 1929 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны работала на заводе, была санитаркой в госпитале и швеей. Ее творческий путь начался в 1947 году после победы на конкурсе, благодаря которой она стала солисткой хора имени Пятницкого.

В 1960 году певица начала сольную карьеру, а позже создала и возглавила ансамбль «Россия». За годы творческой деятельности в ее репертуар вошло более двух тысяч произведений, среди которых такие известные песни, как «Течет река Волга» и «Оренбургский пуховый платок».

Людмила Зыкина была удостоена звания народной артистки СССР и Героя Социалистического Труда. Певица скончалась 1 июля 2009 года в Москве в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.