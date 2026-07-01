В общественном транспорте Нижнего Новгорода отменили оплату наличкой

В общественном транспорте Нижнего Новгорода больше не продают билеты за наличку. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Наличку перестали принимать в общественном транспорте Нижнего Новгорода. С 1 июля в автобусах, трамваях, троллейбусах, на электричке и в метро в городе больше нельзя оплатить проезд банкнотами. Как пишет НИА «Нижний Новгород», Минтранс региона просит использовать для проезда транспортную карту «Ситикард». Одно из преимуществ – бесплатная пересадка. Кроме того, в приложении карты работает виртуальный проездной. Проехать по нему можно через технологию NFC, приложив свой смартфон к валидатору. Интернет при этом не нужен.

Но что делать, если у вас нет ни банковской карты, ни проездного? Купить транспортную карту все же придется.

- Информация о пунктах распространения карт размещена на сайте оператора АСОП – ООО «Ситикард». Купить и пополнить карту также можно в киосках печати и в отделениях Почты России, - добавили в независимом информагентстве.

В Минтрансе подчеркивают, что билеты перестали продавать в том числе из-за желания улучшить условия труда водителям, чтобы они концентрировались на дороге и безопасности пассажиров, а не были еще и кондукторами.