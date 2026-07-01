Владимир Познер опроверг новости о возвращении на Первый канал

Познер также отметил, что никаких переговоров с каналом не ведется. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Показ архивного выпуска программы «Познер» на Первом канале не означает возвращения Владимира Познера в эфир. Об этом телеведущий рассказал в беседе с «Абзацем».

Повтор интервью с режиссером и художником Резо Габриадзе вышел в эфир 29 июня, после чего в СМИ и социальных сетях появились предположения о возможном возвращении журналиста на телевидение. Однако сам Познер заявил, что узнал о трансляции постфактум.

- Я даже не знаю, почему Первый канал решил показать это интервью. Может быть, была какая-то памятная дата, связанная с Резо Габриадзе. Но ни о каком возвращении на Первый канал речи не идет. Мне позвонили знакомые и спросили, означает ли это мое возвращение. Я ответил, что нет. С канала со мной никто не связывался и ничего не говорил, - отметил Владимир Познер.

Телеведущий также подчеркнул, что никаких переговоров о возобновлении работы на Первом канале не ведется.