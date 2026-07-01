В Карелии инспекторы ДПС во время погони подстрелили подростка за рулем авто

Автомобиль резко свернул с дороги и врезался в дерево после выстрела. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Карелии инспекторы ДПС во время погони подстрелили подростка за рулем автомобиля. Инцидент произошел вечером 30 июня на 70-м километре автодороги Войница - Вокнаволок – Костомукша, когда инспекторы ДПС заметили странный автомобиль. Полицейские посигналили, но водитель не отреагировал на требования остановиться.

- Полицейские начали преследование нарушителя, который свернул на лесную дорогу. Во время погони сотрудники ДПС применили табельное оружие: выстрелом было пробито заднее стекло автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Карелия. За рулем авто оказался несовершеннолетний. В результате погони подростка подстрелили.

Автомобиль резко свернул с дороги и врезался в дерево. Мальчика пришлось экстренно госпитализировать.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники ДПС дали показания, место происшествия было осмотрено, необходимые материалы (автомобиль, видеорегистраторы, записи) изъяты, должностные инструкции изучены.