Две полосы на КАД на развязке с Рябовским шоссе перекроют до 6 июля

Работы будут проводиться в круглосуточном режиме, в две смены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Две полосы на КАД на развязке с Рябовским шоссе перекроют с 2 по 6 июля. Временно ограничат движение по третьей и четвертой полосам на участке внешнего кольца КАД, где дорога пересекается с трассой Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе). На первой и второй полосах введут скоростной режим до 50 километров в час.

- Цель работ - ликвидация колейности на проезжей части. Все работы будут проводиться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигналы. Информация о временных ограничениях будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут проводиться на участке внешнего кольца КАД с 41 по 39 километр в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.