Школу с уникальном архитектурой на 1150 мест построили в Московском районе

Прилегающую территорию благоустроили игровыми и спортивными площадками. Фото: gov.spb.ru

В Московском районе Петербурга начала работу новая общеобразовательная школа № 537 на 1150 мест. Здание на Кубинской улице имеет оригинальный дизайн фасадов, большие окна и дополнительные источники света в кабинетах для обеспечения естественного освещения, интерактивные панели в классах, информационные зоны на каждом этаже, рекреационные пространства с игровыми зонами, столами для настольного тенниса и трансформируемыми зонами для творчества, два спортивных зала площадью более 500 квадратных метров каждый, большой и малый бассейны, профессиональный скалодром, соляная комната для оздоровительных процедур, актовый зал с эстрадой и амфитеатром на 510 мест и студия звукозаписи, видеостудия, школьное радио, арт-классы, типография и медиатеки-библиотеки.

- Начальная школа занимает отдельный блок. В обоих блоках установлены лифты, - рассказали в пресс-службе комитета по строительству.

Прилегающая территория благоустроена игровыми и спортивными площадками, стадионом с футбольным полем, беговыми дорожками и площадками для волейбола и баскетбола.