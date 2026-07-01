Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на проспекте Металлистов

На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты-взрывотехники. Фото: https://vk.com/rosgvard78

В Петербурге на проспекте Металлистов нашли минометную мину, относящуюся к периоду Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел 30 июня, когда в ходе земляных работ обнаружили предмет, похожий на старый боеприпас.

- На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты-взрывотехники транспортного ОМОН «Балтика» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После тщательного осмотра эксперты установили, что найденный предмет действительно является минометной миной калибра 50 мм, произведенной в период Великой Отечественной войны.

Для обеспечения безопасности находку вывезли на специализированный полигон, где ее уничтожили.

Напомним, ранее авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили на Маршала Блюхера.