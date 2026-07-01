Бельский: Законодательство должно защитить жителей нашей страны от сталкинга

Бельский подчеркнул особую важность защиты женщин от преследования. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ЗакСе Петербурга подняли проблему сталкинга – преследование одного человека другим. Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский подчеркнул, что отсутствие соответствующей статьи в Уголовном кодексе усложняет борьбу с этим явлением.

- Сталкинг проявляется не только в реальной жизни, но и в интернете, где его масштабы многократно увеличиваются. Надеюсь, федеральный законодатель возьмет на себя ответственность за определение мер по борьбе со сталкингом, - рассказал Бельский в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Также Александр Бельский поддержал позицию Александра Бастрыкина о необходимости не только реагировать на уже произошедшие случаи, но и предотвращать их. Спикер ЗакСа выразил уверенность в важности четкого понимания людьми того, что такие действия влекут за собой наказание.

Кроме этого, Бельский подчеркнул особую важность защиты женщин, которые могут быть не защищены и не осведомлены о преследовании.

- Когда мы говорим о тех людях, которые даже об этом не знают и не защищены, и в первую очередь, конечно, мы говорим с вами сейчас о женщинах, то я считаю, что, конечно, федеральное законодательство должно дать правильную трактовку, оценку этим действиям, и защитить жителей нашей страны, - добавил Бельский.