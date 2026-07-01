Суд Петербурга рассмотрит дело о попытке хищения 2,5 млн рублей при строительстве станции метро «Театральная»

Мужчин подозревают в подготовке документов с ложными сведениями о выполнении работ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге началось рассмотрение уголовного дела против бывшего заместителя генерального директора компании «Метрострой Северной столицы» и руководителя фирмы «Альянс сервис». Мужчин подозревают в похищении 2,5 миллионов рублей при строительстве станции метро «Театральной». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

- Мужчин подозревают в подготовке документов с ложными сведениями о выполнении работ на строящейся станции метро «Театральная». Речь идет о вывозе и утилизации грунта из шахты, - уточнили в пресс-службе судов города.

Сумма предполагаемого ущерба составляет более 2,5 миллиона рублей. Однако получить бюджетные средства аферистам не удалось, так как Казначейство отказалось произвести перевод.

Материалы дела переданы судье для рассмотрения по существу.