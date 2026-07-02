Женщина на гидроцикле влетела под катер в Средней Невке

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Женщина на гидроцикле ударилась головой, столкнувшись с катером на Средней Невке. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Вечером 1 июля в дежурную часть Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте поступил сигнал о происшествии на реке Средняя Невка. По данным транспортной полиции, катер наехал на гидроциклиста.

- В акватории Средней Невки катались трое местных жителей на гидроциклах. Одна из них, женщина, не справилась с управлением, упала в воду и ударилась головой о проходивший мимо катер, - сообщили в транспортной полиции.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. Катер и гидроциклы, участвовавшие в происшествии, изъяты сотрудниками полиции.