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НовостиПроисшествия2 июля 2026 5:49

Женщина на гидроцикле влетела под катер в Средней Невке

Девушка не справилась с управлением, ударилась головой и чуть не утонула
Регина МАРИНЕЦ
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Женщина на гидроцикле ударилась головой, столкнувшись с катером на Средней Невке. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Вечером 1 июля в дежурную часть Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте поступил сигнал о происшествии на реке Средняя Невка. По данным транспортной полиции, катер наехал на гидроциклиста.

- В акватории Средней Невки катались трое местных жителей на гидроциклах. Одна из них, женщина, не справилась с управлением, упала в воду и ударилась головой о проходивший мимо катер, - сообщили в транспортной полиции.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. Катер и гидроциклы, участвовавшие в происшествии, изъяты сотрудниками полиции.