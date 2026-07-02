Петербуржцы пожаловались на парковку почти 50 тысяч раз за полгода

ГАТИ работает не только с нарушителями, но и с городской средой. Фото: ГАТИ

Петербуржцы отправили почти 50 тысяч сообщений о нарушениях правил парковки за первые шесть месяцев 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

- Чаще всего жалобы поступали из Приморского, Невского и Московского районов. Горожане сообщают о машинах, припаркованных на газонах, перед входами в парадные, у контейнерных площадок и на разметке, - отметили в ГАТИ.

Данные помогают инспекции планировать маршруты автомобилей с камерами фиксации нарушений. Так специалисты выявляют места, где водители паркуются с нарушениями регулярно, а затем проводится работа с нарушителями и с городской средой.

По итогам анализа обращений за первое полугодие инспекция направила почти 60 предложений по благоустройству в муниципальные образования. В прошлом году по инициативе ГАТИ привели в порядок около 70 адресов, где раньше водители систематически нарушали правила.