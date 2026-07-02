Александр Беглов: Более 40 зданий на Невском проспекте находятся на реставрации

Губернатор осмотрел дома-близнецы на Пушкинской. Фото: Смольный

Обновление облика Невского проспекта проверил губернатор Петербурга Александр Беглов. Работы идут на всем протяжении главной городской артерии - от площади Александра Невского до Адмиралтейства. 11 объектов реставрируют по программе КГИОП, еще 34 дома приводят в порядок за счет Фонда капремонта.

- Сохранение культурного наследия является одним из десяти ключевых приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Сберечь то, что оставили нам предки – наша главная задача и дело чести, - заявил глава города на выездном совещании.

Губернатор осмотрел дома-близнецы на Пушкинской, Дом Александровского, Дом Чадаева, Дом Демидовых, Серебряные ряды и Дом Котомина на Мойке - там в пушкинские времена работала кондитерская «Вольф и Беранже».

Также он проверил Дом Актера на Невском, 86 (Дом Юсуповой). Сейчас на фасаде монтируют леса. Реставраторы восстановят портик и деревянные рамы. Губернатор потребовал использовать только оригинальные материалы.