Возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники УФСБ и полиции пресекли работу нелегального узла связи украинских мошенников в Петербурге. Мужчина установил в квартире необходимое оборудование с SIM-боксами, которые использовали украинские колл-центры для обмана россиян.

При обыске у подозреваемого изъяли оборудование и более 1,5 тысячи сим-карт. С их помощью аферисты из других стран звонили людям, выдавая себя за сотрудников банков и других организаций.

ФСБ накрыла узел связи мошенников в Петербурге Видео: УФСБ России по Петербургу и Ленобласти

- Технология позволяла скрывать номера и подменять их на официальные, - пояснили в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжается, полицейские устанавливают всех участников преступной схемы.