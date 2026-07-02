Туриста из Турции задержали в Пулково с 40 ампулами тестостерона в багаже

Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пулково таможенники задержали 60-летнего туриста из Стамбула с контрабандой тестостерона. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Мужчина проходил через зеленый коридор. При сканировании черного чемодана они заметили пять коробок с медикаментами. В упаковках оказались 36 ампул и 4 флакона с тестостероном.

- Экспертиза подтвердила: в составе препаратов - тестостерона пропионат и тестостерона фенилпропионат. Эти вещества входят в список сильнодействующих и запрещены к свободному перемещению через границу, - пояснили в таможенных службах.

Рецептов или других документов мужчина не предъявил. На вопрос таможенников он ответил, что принимает препараты как витамины для занятий спортом. В отношении туриста возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

В Пулковской таможне пояснили: лекарства с сильнодействующими веществами можно ввозить только для личного пользования. Для этого нужна пассажирская декларация и документы от врача - рецепт, справка или выписка из истории болезни.