Петербуржец спалил булочную и ларек с шавермой за отказ его бесплатно кормить

Ранее поджигатель уже угрожал владельцу общепита. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Петербурга получил реальный срок после поджога двух павильонов с шавермой в Невском районе. Причиной преступления оказался бытовой конфликт: мужчина разозлился, что ему отказались бесплатно отдать еду.

Как установил суд, все произошло в августе 2025 года на Прибрежной улице. Сначала мужчина пришел к владельцу пекарни и будущего кафе с шавермой и потребовал угостить его. Получив отказ, он устроил ссору, начал ругаться, а уходя пригрозил, что больше работать здесь не дадут. Уже на следующий день он вернулся с бутылкой бензина. Облив порог и бумагу горючей жидкостью, поджег ее и бросил внутрь павильона вместе с бутылкой. Огонь быстро перекинулся на соседний объект.

- В результате полностью сгорели два торговых павильона стоимостью по 750 тысяч рублей каждый. Кроме того, были уничтожены оборудование и продукты еще более чем на 500 тысяч рублей. Один объект уже работал как пекарня, второй готовился к открытию, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов.

Подсудимый полностью признал вину, однако это не избавило его от наказания. Суд учел, что ранее мужчина уже был судим за тяжкое преступление, а его судимость к моменту нового преступления не была погашена. В итоге его приговорили к одному году и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.