Юристы предупредили владельцев собак о риске получить штраф за лай по ночам

Юрист Остапенко предупредил, чем грозит лай собак по ночам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам да и всем россиянам, у которых есть собака, может грозить штраф, если питомец лает по ночам и мешает соседям. Об этом в интервью изданию «Абзац» напомнил юрист Ярослав Остапенко. Эксперт предупредил, что размер санкции зависит от конкретного региона, а также времени, когда песик «дал шуму».

- К примеру, у москвичей время тишины установлено с 23:00 до 07:00, а штраф за нарушение закона составляет несколько тысяч рублей. В других регионах время может отличаться, как и размер санкции, либо такая ответственность вообще отсутствует. Лучше постараться договориться с соседом лично, возможно, это поможет справиться с проблемой. Если не вышло, тогда можно обратиться за помощью к полицейским для составления административного протокола, но необходимо заранее собрать доказательства: снять видео, записать аудио, а еще лучше найти таких же пострадавших от шума соседей, - цитируют юриста в издании.

Что делать, если полиция игнорирует жалобы? Написать обращение в прокуратуру, добавляет эксперт.

Ранее «КП-Петербург» подробно писала, что в Северной столице ввели штрафы за выгул собак без намордника и в состоянии опьянения.