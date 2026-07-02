Фиктивный брак за 50 тысяч рублей обернулся уголовным делом в Петербурге

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Петербурга раскрыли схему незаконной легализации иностранца через фиктивный брак. Под подозрением оказались две местные жительницы, которые, по версии следствия, помогли приезжему получить разрешение на временное проживание в России.

По предварительным данным, в 2022 году 23-летняя петербурженка вышла замуж за мужчину из страны Центральной Азии. Свою «любовь» она оценила в 50 тысяч рублей. Создавать семью молодые люди не собирались - брак был нужен лишь для оформления документов.

- Следствие считает, что организовать схему женщине помогла сообщница. После регистрации в подразделение по вопросам миграции были поданы необходимые документы, благодаря чему иностранец получил разрешение на временное проживание, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Уголовное дело по статье об организации незаконной миграции возбудили 30 июня. Обе подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, а «жених» проходит по делу в качестве свидетеля.