В Петербурге отправили в колонию нелегальных продавцов бриллиантов

Иностранцев, которые хотели нелегально продать 71 бриллиант, осудили в Петербурге. Фото: t.me/SPbGS

В Петербурге осудили нелегальных продавцов бриллиантов, которые пытались их сбыть на встрече в «Экспофоруме». Все они – иностранцы. Двух мужчин отправили в колонию в сумме на 4 года и 4 месяца, третьему дали условку и 1,5-летний испытательный срок. Детали «операции» по продаже ювелирки приводит объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Оказалось, мужчины попались из-за того, что их сдал полиции клиент, которому они пытались сбыть не пойми откуда появившиеся ценности. В итоге весь процесс продажи проходил под контролем силовиков, проводивших следственный эксперимент. Троицу поймали с поличным.

- Сделка, в рамках которой соучастники решили продать 71 бриллиант стоимостью 6 млн рублей, нарушала закон РФ. Фигуранты знали о том, что нарушили правила ввоза и продажи ювелирных изделий. Совершение сделки пресекли полицейские, - уточнили в пресс-службе.

К слову, все бриллианты в итоге конфисковали в доход государства.