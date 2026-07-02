Алтайскую улицу в Петербурге закроют с 4 июля до 30 декабря

В ГАТИ рассказали о перекрытиях дорог с 4 июля в Петербурге. Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Пробки» / Мойка78

Ровно полгода уйдет на дорожные работы на Алтайской улице возле станции метро «Московская» в Петербурге. Участок от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина закроют на ремонт с 4 июля до 30 декабря. Объезд будет действовать по улицам Ленсовета, Типанова, а также на дублере проспекта Юрия Гагарина и улице Орджоникидзе.

Об этих и других ограничениях дорожного движения пишет Moika78.ru со ссылкой на пресс-службу ГАТИ. В частности, дороги перекроют и в Красногвардейском районе:

- Будет закрыто движение с 4 по 7 июля на Шепетовской улице, где займутся ремонтом инженерных сетей. Автомобилистов предупредили, что участок можно объехать по Среднеохтинскому и Большеохтинскому проспектам и улицам Панфилова и Большой Пороховской, - рассказали в издании.